В Азербайджане вырастут зарплаты военнослужащих и полицейских
"На основании поручения главы государства подготовлены предложения по повышению заработной платы". Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.
Министр заявил, распоряжением президента определены надбавки к зарплатам военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы, несущих службу на освобожденных территориях.
"В связи с этим в госбюджете на следующий год есть определенные поправки. Я думаю, что рост зарплат будет значительным. Эти повышения коснутся и сотрудников правоохранительных органов", - отметил С.Шарифов.