Абдин Фарзалиев договорился с Бабушкиным: в Азербайджане открывается деловой центр

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В Азербайджане в декабре этого года планируется открыть Астраханский деловой центр. Об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с главой Исполнительной власти Наримановского района Баку Абдином Фарзалиевым, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ. Российский губернатор, в частности, отметил, что Азербайджан много лет является одним из ведущих партнеров Астраханской области: «Во взаимодействии с правительством Азербайджана, Исполнительной властью Наримановского района Баку и Фондом Гейдара Алиева мы реализовали много масштабных проектов».

Отмечается, что, несмотря на пандемию, внешнеторговый оборот Астраханской области с Азербайджаном по итогам восьми месяцев этого года составил более 8,5 млн долларов США, это соответствует прошлогодним показателям. В то же время Игорь Бабушкин считает, что «потенциал нашего торгового сотрудничества намного больше и объемы товарооборота могут быть увеличены», и связывает перспективы расширения торговых связей с работой двух деловых центров – Азербайджанского делового центра в Астрахани и Астраханского в Баку.

Идея реализации проекта по строительству Астраханского делового центра в Баку возникла в ходе возведения Азербайджанского делового центра в Астрахани. В декабре 2017 года на месте будущего строительства Астраханского центра в Баку заложили традиционный первый камень, а уже в январе 2018-го специалисты начали возводить здание. Открытие учреждения было запланировано на июнь 2021 года, но из-за пандемии церемонию отложили на декабрь, когда астраханская делегация во главе с губернатором прибудет в Баку с визитом.