Как Саакашвили переводили в тюремную больницу видео
Специальная пенитенциарная служба при министерстве юстиции Грузии распространила видеокадры перевода экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу, передает «Новости-Грузия».
В ведомстве подчеркнули, что видеокадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса».
Служба отмечает, что во время перевода и заселения в палату Саакашвили нанес «физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику», в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.
Сообщается, что инцидент произошел 8 ноября. Сам бывший президент заявил, что его заверили в переводе в гражданскую клинику из тюрьмы N 12 в Рустави, где он содержался с 1 октября. По словам Саакашвили, когда он понял, что его привезли в больницу при тюрьме N18, то отказался выходить из машины, и тогда его «бросили на землю, тащили за волосы и два раза ударили по шее».
Footage of Mikheil Saakashvili being forcefully placed into the Gldani prison hospital pic.twitter.com/fbcOkkCPjV— Mtavari TV (@MtavariChannel) November 11, 2021