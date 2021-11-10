МВД прокомментировало заявление Таира Керимли о задержании его родственника

Министерство внутренних дел прокомментировало утверждение о задержании сотрудниками полиции родственника депутата Таира Керимли.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев заявил, что министерство не обладает информацией о задержании какого-либо гражданина в связи с тем, что он является родственником депутата Таира Керимли.

"Я не могу дать конкретный ответ на это вопрос, потому что не осведомлен о деталях такого утверждения. Неизвестно, о ком и о чем идет речь", - подчеркнул Э.Гаджиев.

Напомним, в ходе заседания комитетов Милли Меджлиса народный избранник Таир Керимли заявил, что один из проживающих в Шемахе его родственников был задержан сотрудниками полиции.