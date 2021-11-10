США грозятся нанести удар по Москве за 21 минуту

США разместят гиперзвуковые ракеты "Темный орел" (Dark Eagle), которые всего за 21 минуту могут долететь до Москвы, в ядерном подразделении в ФРГ. Об этом пишет британское издание Sun, передает gazeta.ru.

Когда ракеты разместят там (в 56-м артиллерийском командовании), они будут способны развивать скорость 4 000 миль в час и нанесут удар по России за 21 минуту и 30 секунд”, - говорится в материале издания.

Отмечается, что испытания снарядов "Темный орел" еще не завершены.