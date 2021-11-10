Гадимов обманул доверчивых людей на 300 000 манатов
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции, был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в присвоении крупной денежной суммы путем злоупотребления доверием граждан.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, по подозрению в мошенничестве сотрудниками Агджабединского РОВД был задержан житель села Авшар этого района Эльяз Гадимов.
Следствием было установлено, что Э.Гадимов путем различных махинаций присвоил недвижимость, автомобили, золотые украшения, зарплатные карты граждан общей стоимостью 300 000 манатов.