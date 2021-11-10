Умер последний белый президент ЮАР
Последний белый президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк умер в возрасте 85 лет в четверг утром в своем доме в Кейптауне, сообщили СМИ.
Отмечается, что экс-президент долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Де Клерк возглавлял правительство белого меньшинства Южной Африки до 1994 года, когда к власти пришла партия Африканского национального конгресса.
Он разделил Нобелевскую премию мира с Манделой за роль в переходе к демократии после окончания апартеида.