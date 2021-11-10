"Часто шайтан может находиться среди нас в человеческом облике. Несмотря на то, что он внешне имеет человеческий облик, в душе – он шайтан", - сказал бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, критикуя действующую власть. В последнее время экс-президент и рьяный сторонник Исламской революции все чаще выступает с оппозиционными заявлениями, за что западные СМИ нарекли Ахмадинежада «иранским Ельциным».

Экс-президент обратился к жителям Ирана: "Я спрашиваю вас. Скажите, те, кто согласен с бедственным положением иранского народа, люди или шайтаны? Они чуть ли не заявляют, что "мы представители Аллаха на Земле". Да будут прокляты Аллахом все шайтаны!".

"Аллах создал людей для того, чтобы один человек подчинил себе других? Нет, Аллах создал людей свободными друг от друга. На самом деле отличие человека от других живых существ заключается в том, что человек является хозяином своей воли", - добавил Махмуд Ахмадинежад.