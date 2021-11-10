Правда, в чем конкретно она проявится — еще непонятно. О нормализации отношений монархий Персидского залива с Дамаском говорят уже не первый год — но воз и ныне там, ничего конкретного пока не случилось.

У Башара Асада есть повод довольно потирать руки. Из изгоя арабского мира он превращается в персону грата, что служит дополнительной гарантией сохранения его партии у власти в Сирии. Тем более что, как сообщается, Абдулла бин Заид «выразил ему поддержку».

Сирию для встречи с президентом Башаром Асадом посетил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Заид. Это первый за 10 лет официальный визит должностного лица ОАЭ такого уровня в Дамаск.

А речь идет именно о торге, поскольку в нашем циничном мире за все нужно платить. За исключение из списка изгоев — в том числе. Поскольку то, что Асаду радость, то для Москвы, Тегерана и Вашингтона — головная боль.

Кстати, в США на визит бин Заида отреагировали достаточно жестко. Представитель Госдепартамента заявил, что нынешняя администрация Белого дома не будет налаживать дипломатические отношения с Сирией, пока у власти находится Башар Асад. Также он отметил, что Вашингтон выступает против попыток нормализации отношений с нынешним правительством страны.

В Тегеране и Москве традиционно промолчали, но не приходится сомневаться в том, что занервничали. Поскольку доверия к Асаду никакого — слишком уж ненадежным партнером показал он себя за последние годы. Постоянно сталкивает союзников лбами, раздувает между ними противоречия — и пытается на этих мутных гешефтах поиметь собственную политическую и финансовую выгоду.

Для Ирана и России Асад, сидящий на их штыках, давно превратился в обузу и источник постоянного волнения, поскольку ожидать от него удара в спину можно в любой момент. Вот только заменить его некем, поскольку кандидат не из клана Асадов для них неприемлем, а внутри этого клана выбрать некого - жирующие на теле истекающей кровью страны и постоянно крутящие какие-то свои интриги.

Приходится делать хорошую мину при плохой игре и закулисные переговоры с теми же Эмиратами представлять как нечто положительное, как возвращение сирийского режима в иллюзорный «арабский мир», хотя понятие это столь же утопическое, как и пресловутая «арабская солидарность». В этом «мире» каждый сам за себя и, за редким исключением, единственная движущая сила — жажда наживы.

По словам самого Асада, на встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в частности - в экономике. Здесь как раз та ситуация, когда он вроде и не солгал, но и всей правды не сказал. Вашингтон Эмиратам помогать в деле реконструкции Сирии не позволит, вплоть до санкций. Да и те из-за Дамаска на обострение с США не пойдут. Поэтому если какие-то экономические вопросы и обсуждались — то только о судьбе активов клана Асада в эмиратских банках.

Как любые «записные патриоты» этот клан свои деньги в стране не хранит. Они раскиданы по многочисленным банковским счетам в Персидском заливе. И для Башара Асада крайне важно, чтобы они оставались в неприкосновенности. Ради этого он будет договариваться с кем угодно, врать, подличать и предавать. Очередной «подставы» своих союзников, России и Ирана, от Асада ждать осталось не слишком долго — деньги, в конце концов, не пахнут. Вопрос только в том, как это произойдет.