В целях обеспечения безопасности движения на участке автомобильной дороги Тоганалы-Кельбаджар (Омарский перевал), который проходит через Муровдаг, проводятся непрерывные работы по расчистке от снега и льда.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог, к работам привлечены 12 единиц техники. Для организации непрерывной работы, в том числе хранения запасов соли и песка на скалистой территории, построен тоннель-склад протяженностью 40 метров.