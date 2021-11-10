Раздача мигрантам еды от представителей ООН в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе переросла в драку, сообщает Спутник Беларусь.

Несколько человек, не дождавшись очереди, начали вырывать из рук представителей свертки, затем между присутствующими произошла потасовка. В давке мигранты обступили чиновника, чтобы получить еду.

Представитель УВКБ ООН в Белоруссии Мулусеу Мамо оценил ситуацию на границе, как "катастрофическую", отметив, что через день она будет еще хуже.