На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что в Зимнем парке на территории Насиминского района столицы человек упал в шахту вентиляции и нуждается в помощи.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия в оперативном порядке были отправлены сотрудники Службы спасения особого риска министерства.