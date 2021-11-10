Житель Баку провалился в шахту вентиляции фото, видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что в Зимнем парке на территории Насиминского района столицы человек упал в шахту вентиляции и нуждается в помощи.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия в оперативном порядке были отправлены сотрудники Службы спасения особого риска министерства.
Специалистами ведомства было установлено, что Нуриев Сахиб Васиф оглу, 1977 года рождения, по неосторожности упал в шахту вентиляционной системы, глубина которой около 10 метров.
В результате оперативных действий спасатели извлекли пострадавшего из шахты и передали бригаде скорой медицинской помощи.