Погашены кредиты шехидов второй Карабахской войны

Погашены кредитные задолженности шехидов второй Карабахской войны. Об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса заявил председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Председатель комитета предложил рассмотреть вопрос о списании кредитных задолженностей и участников первой Карабахской войны или о предоставлении им каких-либо льгот.

«В обществе бытует мнение, что шехидам первой Карабахской войны уделяется недостаточно внимания. Но с точки зрения законодательства или других вопросов такой дискриминации нет», - заявил М.Гулиев