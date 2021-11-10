Лавров заявил, что Францию ждет серьезный разговор

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на предстоящей встрече глав МИД и минобороны России и Франции сторонам предстоит серьезный разговор по украинской тематике, передает ТАСС.

«У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», - сказал Лавров, комментируя ответственность Франции и Германии за действия Киева в отношении исполнения Минских соглашений.

По его словам, когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в «нормандском формате» на уровне глав МИД, на бумаге им все объяснили подробно.