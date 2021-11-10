Армянину, оскорбившему Зеленского, предъявили обвинение до 5 лет ограничения свободы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение внефракционному депутату Верховной рады Гео Леросу, который показал на заседании парламента средний палец президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом ведомство оповестило в четверг на своем официальном портале.
«Народному депутату сообщено о предъявлении ему обвинения в хулиганстве в стенах парламента. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.
Отмечается также, что члена Верховной рады подозревают «в грубом нарушении общественного порядка». Санкция соответствующей статьи предусматривает штраф, а также арест до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет.
В ведомстве считают, что целью действий депутата является желание создать собственный медийный и политический образ, а также повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание СМИ, общества и других политиков.
Отметим, что 4 ноября нардеп, армянин по национальности Гео Лерос (имя при рождении — Георг Багратович Курехян) показал президенту страны Владимиру Зеленскому средний палец во время выступления в парламенте. Парламентарий также назвал главу государства предателем.