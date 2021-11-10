Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение внефракционному депутату Верховной рады Гео Леросу, который показал на заседании парламента средний палец президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом ведомство оповестило в четверг на своем официальном портале.

«Народному депутату сообщено о предъявлении ему обвинения в хулиганстве в стенах парламента. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что члена Верховной рады подозревают «в грубом нарушении общественного порядка». Санкция соответствующей статьи предусматривает штраф, а также арест до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет.