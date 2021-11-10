В Ереване снова заговорили о подписании соглашения с Азербайджаном и Россией и президентских выборах
На фоне усиливающегося недовольства в армянском обществе политикой, проводимой руководством Армении во главе с премьер-министром республики Николом Пашиняном, в армянских СМИ вновь стали появляться сообщения о грядущем подписании трехстороннего соглашения Армения-Азербайджан-Россия. В частности, согласно данным армянской газеты «Факт», предстоящие политические процессы в Армении будут проходить в два основных этапа: подписание трехстороннего соглашения Армения-Россия-Азербайджан и конституционные изменения.
Отмечается, что на днях группа, занимающаяся конституционными изменениями в правительстве, представила Николу Пашиняну рабочий пакет, в котором упомянуты ключевые положения поправок в действующую конституцию Армении. Однако обсуждение этих изменений начнется после подписания нынешними властями указанного соглашения, что будет означать новый этап в урегулировании Карабахского вопроса.
Согласно данным издания, чтобы вывести внутренние беспорядки на политическую арену, будет поднят вопрос конституционных поправок, которые предусматривают переход к президентской власти.
Другими словами, в Армении в ближайшее время ожидаются президентские выборы, о чем также свидетельствуют недавние заявления действующего президента страны Армена Саркисяна, который в одном из своих интервью назвал переход страны к парламентской форме правления ошибкой, пишет «Факт».