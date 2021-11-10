Теймур Мусаев встретился с участниками V Общереспубликанского форума детей Азербайджана

В преддверии мероприятия первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев встретился с группой участников форума, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

18 ноября при поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Общественного объединения регионального развития (RIIB) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) пройдет V Общереспубликанский форум детей Азербайджана.

В ходе встречи, прошедшей в теплой атмосфере, Теймур Мусаев подчеркнул, что президент Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание и заботу защите здоровья детей, а защита их прав является одним из приоритетов государственной политики.

Напомнив, что в соответствии с Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в нашей стране 2009 год был объявлен Годом ребенка, и с этого времени уже пятый раз Общереспубликанский форум детей, первый заместитель министра здравоохранения выразил уверенность, что это мероприятие станет важным событием в жизни детей страны и будет способствовать развитию их личностного потенциала.

Как считает Т.Мусаев, форум важен с точки зрения привлечения внимания государственных органов, общественности и гражданского общества к защите прав детей и дает возможность детям делиться своими эмоциональными переживаниями и проблемами, проявлять инициативу и свои способности.

Выразив благодарность за теплый прием, участники форума подчеркнули, что всегда чувствовали внимание и заботу государства. По их словам, V Общереспубликанский форум детей Азербайджана, посвященный актуальным вопросам образования и здоровья детей, их социальной защиты, эффективной организации досуга детей, их интернет-безопасности, а также патриотическому воспитанию, - прекрасная возможность для отбора детей, обладающих лидерскими качествами и аналитическим мышлением в области прав детей.