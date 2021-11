США, Израиль и две арабские страны проводят совместные военные учения

США, ОАЭ, Бахрейн и Израиль проводят в Красном море международные учения по обеспечению безопасности на море. Мероприятие стартовало вчера, сообщает mignews.com.

Учения включают морские тренировки на борту корабля USS Portland (LPD 27). Участники отрабатывают абордаж, обыск и захват. Тренировки улучшат взаимодействие между морскими группами перехвата.

"Приятно видеть, как силы США вместе с региональными партнерами проходят подготовку для усиления наших коллективных возможностей по обеспечению безопасности на море", - сказал командующий 5-м флотом США вице-адмирал Брэд Купер.

