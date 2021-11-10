Лечение молнупиравиром способствует появлению новых штаммов COVID-19?

Применение препарата молнупиравир производства компании Merck в лечении COVID-19 может спровоцировать появление новых штаммов коронавируса. Об этом заявил вирусолог Уильям Хазелтин, работавший в Гарвардском университете, передает журнал Science.

По его словам, исследования показали, что, если пациенты начинают чувствовать улучшение состояния здоровья после применения таблеток и прекращают прием препарата, оставшиеся в организме частицы вируса начинают мутировать и вырабатывают противодействие лекарству.

Напомним, 4 ноября Великобритания первой в мире одобрила применение молнупиравира при лечении пациентов с COVID-19.