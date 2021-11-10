Азербайджан против Люксембурга: последний матч в отборе на ЧМ-2022

Сегодня в 21:00 на Бакинском Олимпийском стадионе сборная Азербайджана по футболу выйдет на свой последний отборочный матч чемпионата мира-2022. Соперником будет национальная команда Люксембурга.

Судить встречу будет бригада арбитров из Австрии во главе с Мануэлем Шуттенгрубером.

К сожалению, матч с Люксембургом не имеет для нас важного турнирного значения. Подопечные Джанни Де Бьязи уже не поднимутся выше последнего, 5-го места. Есть шанс лишь подсластить горькую пилюлю выступления в нынешнем отборе.

У Азербайджана после семи игр 1 очко, у Ирландии – 5, у Люксембурга – 6. А за 1-е место в группе борются Сербия (17 очков) и Португалия (16).

В другом матче нашей группы Ирландия сегодня сыграет с Португалией. Но все будет решаться 14 ноября, когда Португалия примет Сербию. В тот же день сборная Азербайджана проведет в Баку товарищеский матч с Катаром.