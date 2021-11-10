Дроны для доставки грузов: турецкий Красный Полумесяц применяет новые технологии
Компании DASAL Havacılık и Турецкое Общество Красного Полумесяца подписали протокол о сотрудничестве по использованию беспилотных летательных аппаратов для перевозки грузов, передает Anadolu.
Сообщается, что документ подписан в рамках выставки оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO в Стамбуле.
Предполагается, что дроны станут применяться для транспортировки между медицинскими учреждениями емкостей с кровью, а также критически важных предметов медицинского назначения весом до 15,75 и 150 кг.