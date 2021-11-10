Сторонников Саакашвили закидали камнями: есть пострадавшие

Два сторонника оппозиции пострадали в ходе акции протеста у здания Службы госбезопасности (СГБ) в Грузии, из-за сброшенных с крыши небольших обломков бетона, передает Интерфакс.

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, подведя пострадавших к журналистам, заявил, что полиция должна была бы возбудить по этому факту уголовное дело по статье покушение на убийство: "Вместо выполнения своих непосредственных обязанностей полиция устроила нам кордоны".

Сообщается, что акция оппозиционеров у здания СГБ проходит пока в мирной обстановке под надзором сотен полицейских.