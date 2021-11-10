Парламент Чечни обратился в Госдуму РФ вопрос национальности преступников
Парламент Чечни принял решение внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, предлагающий ввести запрет на распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений, сообщает ЧГТР «Грозный».
Законопроектом, автором которого стал председатель парламента Чеченской Республики, Герой России Магомед Даудов, предлагается установить административную ответственность за распространение таких сведений.
В парламенте подчеркнули, что установление запрета на распространение такой информации обусловлено «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» на территории России. Ее распространение расценивается как «оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», отметили в парламенте.
Авторы законопроекта подчеркнули, что в многонациональной и многоконфессиональной России каждое «необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва и привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям» для всей страны. Неурегулированность вопроса с размещением провокационных материалов в СМИ, содержащих отрицательную эмоциональную оценку, приводит к негативным последствиям, подчеркивается в сообщении.