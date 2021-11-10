Парламент Чечни принял решение внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, предлагающий ввести запрет на распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений, сообщает ЧГТР «Грозный».

Законопроектом, автором которого стал председатель парламента Чеченской Республики, Герой России Магомед Даудов, предлагается установить административную ответственность за распространение таких сведений.