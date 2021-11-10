В мире 84 миллиона беженцев и перемещённых лиц
В мире возросло число беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц, пытающихся получить убежище в других странах. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Интерфакс.
Согласно данным организации, число пытающихся получить убежище в других странах составило более чем 84 млн человек. Отчет подготовлен на основе данных, полученных на конец июня 2021 года. Отмечается, что показатель возрос на 2 млн по сравнению с рекордным в этом отношении 2020 годом.
В частности, к началу июля 2021 года в статусе беженцев находились 26,5 млн человек, включая 6,6 млн сирийцев, 5,7 млн палестинцев и 2,7 млн афганцев.
Также 4,4 млн человек в мире зарегистрированы в качестве заявителей на получение убежища.
Согласно докладу ООН, к концу июня 2021 года в мире насчитывался 51 млн внутренне перемещенных лиц, тогда как шестью месяцами ранее таковых было 48 млн.
При этом в первой половине 2021 года в мире отмечался рост числа перемещенных лиц, особенно в Африке: конфликты в Эфиопии и Демократической Республике Конго заставили более чем по 1 млн человек в каждой из этих стран стать внутренне перемещенными лицами. Аналогичные проблемы отмечены в Мьянме, Афганистане, Мозамбике и Южном Судане.
Всего с января по июнь 2021 года более 4,3 млн человек были вынуждены перейти в категорию внутренне перемещенных лиц, что на 50% больше по сравнению с аналогичными показателями первой половины 2020 года.