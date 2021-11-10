В мире 84 миллиона беженцев и перемещённых лиц

В мире возросло число беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц, пытающихся получить убежище в других странах. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Интерфакс.

Согласно данным организации, число пытающихся получить убежище в других странах составило более чем 84 млн человек. Отчет подготовлен на основе данных, полученных на конец июня 2021 года. Отмечается, что показатель возрос на 2 млн по сравнению с рекордным в этом отношении 2020 годом.

В частности, к началу июля 2021 года в статусе беженцев находились 26,5 млн человек, включая 6,6 млн сирийцев, 5,7 млн палестинцев и 2,7 млн афганцев.

Также 4,4 млн человек в мире зарегистрированы в качестве заявителей на получение убежища.