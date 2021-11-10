Обнародован рейтинг смертности от COVID-19 в странах бывшего СССР

В рейтинг попали почти два десятка стран, ранее входивших в состав Советского Союза.

Статистика содержит данные о числе скончавшихся больных от коронавируса на 100 тысяч человек. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

Азербайджан занимает 9 место среди 14 стран в рейтинге. В ТОП-3 по уровню смертности входят Молдова, Грузия и Армения. На последних местах находятся Узбекистан и Таджикистан.