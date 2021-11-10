Обнародован рейтинг смертности от COVID-19 в странах бывшего СССР
В рейтинг попали почти два десятка стран, ранее входивших в состав Советского Союза.
Статистика содержит данные о числе скончавшихся больных от коронавируса на 100 тысяч человек. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.
Азербайджан занимает 9 место среди 14 стран в рейтинге. В ТОП-3 по уровню смертности входят Молдова, Грузия и Армения. На последних местах находятся Узбекистан и Таджикистан.
Смертность от коронавируса в странах на 100 тыс человек:
Молдова — 312
Грузия — 284
Армения — 220,9
Литва — 185,2
Украина — 184,3
Латвия — 184
Россия — 164,9
Эстония — 121,9
Азербайджан — 71,6
Казахстан — 64,5
Беларусь — 50,9
Киргизия — 40,5
Узбекистан — 3,82
Таджикистан — 1,2