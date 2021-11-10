Обнародован рейтинг смертности от COVID-19 в странах бывшего СССР

В рейтинг попали почти два десятка стран, ранее входивших в состав Советского Союза.

Статистика содержит данные о числе скончавшихся больных от коронавируса на 100 тысяч человек. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

Азербайджан занимает 9 место среди 14 стран в рейтинге. В ТОП-3 по уровню смертности входят Молдова, Грузия и Армения. На последних местах находятся Узбекистан и Таджикистан.

Смертность от коронавируса в странах на 100 тыс человек:

Молдова — 312

Грузия — 284

Армения — 220,9

Литва — 185,2

Украина — 184,3

Латвия — 184

Россия — 164,9

Эстония — 121,9

Азербайджан — 71,6

Казахстан — 64,5

Беларусь — 50,9

Киргизия — 40,5

Узбекистан — 3,82

Таджикистан — 1,2