В Южной Калифорнии объявлен режим ЧП из-за засухи
В Южной Калифорнии (США) объявлено чрезвычайное положение из-за засухи, от которой страдают 19 миллионов человек. Власти просят жителей сократить потребление воды, сообщает NBC News.
Отмечается, что уровень воды в озере Оровилль - главном резервуаре Государственного водного проекта - достиг самой низкой отметки с 1970-х годов.
Напомним, в ООН заявили о новом мировом кризисе. Число людей с ограниченным доступом к воде к 2050 году вырастет до более чем 5 миллиардов человек.