Известного реставратора и его дочь убили из-за скрипок Страдивари

Русская служба BBC сообщает, что Бернард фон Бредов обнаружен мертвым в своем доме в городе Асунсьон. В ванной комнате было тело его 14-летней дочери Лорины. Мужчину нашли лежащим на столе с огнестрельным ранением в голову, его дочь была убита выстрелом в живот. Предположительно, Бредова перед смертью пытали, а в его доме что-то искали.

Трое граждан Германии задержаны в Парагвае по подозрению в причастности к убийству соотечественников - 62-летнего археолога и реставратора музыкальных инструментов и его дочери-подростка.

Полиция считает, что целью преступников были редкие скрипки Антонио Страдивари XVII-XVII вв., принадлежавшие реставратору.

Задержанные - 58-летний Фолькер Граннас, 60-летний Ив Азриэль Спартак Стейнмец и 51-летний Стефан Йорг Мессинг Дарчингер. В доме одного из них - Фолькера Граннаса (жил по соседству с Бредовым) найдены четыре скрипки Страдивари, принадлежавшие убитому.

Полиция полагает, что Бернард фон Бредов, отправляясь в поездку, оставил Граннасу на хранение ценные скрипки. Однако когда он вернулся домой, Граннас сообщил, что скрипки сгорели во время пожара, отмечают в полиции.

"Наша основная версия заключается в том, что мотивом для двойного убийства стала попытка найти международные сертификаты подлинности скрипок, без которых продать инструмент невозможно", - сказал комиссар полиции Хьюго Гранс агентству AP.

BBC напоминает, что за последние 50 лет было совершено несколько громких краж скрипок Страдивари, цена которых на аукционах достигает миллионов долларов. В 2011 году скрипка Lady Blunt Страдивари была продана почти за 16 млн долларов.

Бернард фон Бредов был известен в Европе как реставратор музыкальных инструментов и являлся автором научных работ по биологии и геологии. Также он создал в Германии музей, посвященный мамонтам.