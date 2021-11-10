Узи Арад в интервью haqqin.az: «Абсолютная ложь… Я ничего не знаю про Лейлу Алиеву»
31 октября на некоем сайте, якобы принадлежащем известному журналисту Гилу Хоффману, который является старшим политическим обозревателем и аналитиком израильского издания Jerusalem Post, было опубликовано "интервью" с Узи Арадом, бывшим сотрудником Моссада и советником премьер-министра Израиля по национальной безопасности (с 2009 по 2011 год). Интервью не привлекло бы внимание, если бы «откровения» экс-сотрудника Моссада не стали тиражировать СМИ Армении и Ирана. В так называемом "интервью" Арад "поделился" теплыми воспоминаниями о своих поездках в Азербайджан, о своих двух разных миссиях в Баку: сначала в качестве агента Моссада, а затем - советника премьер-министра по национальной безопасности.
Одним из интереснейших моментов данного опуса (как уже, наверное, ясно нашим читателям, это "интервью" - из ряда столь модного в наше время явления, известного как fake news) было "откровение" о его знакомстве с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева - Лейлой Алиевой, которая якобы, как отмечается в этом "интервью", "почла бы за честь перейти в иудаизм, если бы позволили раввины". Данный пассаж был включен в это "произведение" с целью показать якобы истинное отношение правящей в Азербайджане элиты к исламу.
Отметим, что именно этот важный эпизод из фейкового интервью стал наиболее цитируемым в социальных сетях и СМИ наших соседей - Армении и Ирана.
Чтобы прояснить сложившуюся ситуацию, haqqin.az обратился к самому Узи Араду с вопросами.
"Вся эта статья от начала до конца полностью сфабрикована. В ней нет ни одной правдивой или правильной детали за исключением моего имени. Ни одной. Ни одной подробности или даты. Все от начала до конца полная ложь. Вот и все. Настолько просто", - заявил Узи Арад.
"Приведу один пример. Я не имел удовольствия бывать в вашей стране, думаю, последние двадцать лет, - продолжил Арад. - Так что, видите ли, все это не случай, скажем, репортажа или интервью, где есть доля правды, к которой добавлено много лжи. Нет. Такого интервью просто никогда не было. Гил Хоффман - реальный израильский журналист. Так вот он никогда не брал у меня интервью. И его можно об этом прямо спросить. Он и предупредил меня о том, что такое интервью было опубликовано. И он извинился за то, что его имя оказалось замешано в этой истории. Так что этого интервью никогда не было. Ни с этим журналистом, ни с кем-либо еще".
"Из журналистов я впервые говорю об этом с вами, - отметил Узи Арад. - Вот почему вы поступили бы правильно, разъяснив как можно более ясно и решительно, что все это от начала до конца полностью и абсолютно ложно. Ни одной правдивой детали. Итак, вопрос, который вы мне задали о некоей даме... Я даже не знаю, кто эта дама", - решительно заявил израильский деятель в сфере безопасности относительно нашего вопроса о дочери президента Азербайджана, вице-президенте Фонда Г.Алиева Лейле Алиевой.
"Так что, я думаю, во-первых, кто-то совершил это дело преднамеренно. Это узнавать вам или другим. Безусловно, это было сделано с целью оскорбить кого-то или отвлечь от чего-то, чтобы причинить вред. Опять же власти, которые могут это сделать, должны расследовать, кто стоит за этой ужасной ложью. Я не в состоянии проводить такое расследование. Но другие могли бы", - сказал Арад.
"Я надеюсь, что вы опубликуете полное опровержение всего, что было сказано в этом интервью. Пожалуйста, дайте понять это тем, кто слышит ваше мнение. Ради правды. Мне очень жаль, что мое имя было использовано в фейк-ньюс. Такого быть не должно. Но вы знаете, есть люди, органы и агентства, которые сделали практикой распространение дезинформации и лжи до такой степени. На этом я завершаю свое официальное заявление.
Лично я хотел бы посетить вашу страну когда-нибудь в будущем, чтобы увидеть ее красоту, людей, потому что там все интересно. Я не был в этой стране более двадцати лет. До этого я, возможно, сопровождал премьер-министра. Но я не могу быть в этом уверен. Это было так давно. Так что вернуться в страну было бы для меня большим удовольствием именно потому, что я там не был так давно", - сказал в заключение Узи Арад.
Комментарии, как говорится, излишни. Тем более что и Гил Хоффман, который якобы брал у Арада "интервью", подтвердил в социальной сети Твиттер, что такого никогда не было: "Как будто это не было очевидно, сайт gil-hoffman.com не принадлежит мне, а опубликованная там статья об Узи Араде - фальшивка".
Хочется посоветовать горе-фальсификаторам не ввязываться в подобные авантюры, которые в наш век информационных технологий так легко разоблачить. А читателям советуем быть предельно осторожными в вопросе доверия тем или иным средствам массовой информации.