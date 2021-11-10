Узи Арад в интервью haqqin.az: «Абсолютная ложь… Я ничего не знаю про Лейлу Алиеву»

31 октября на некоем сайте, якобы принадлежащем известному журналисту Гилу Хоффману, который является старшим политическим обозревателем и аналитиком израильского издания Jerusalem Post, было опубликовано "интервью" с Узи Арадом, бывшим сотрудником Моссада и советником премьер-министра Израиля по национальной безопасности (с 2009 по 2011 год). Интервью не привлекло бы внимание, если бы «откровения» экс-сотрудника Моссада не стали тиражировать СМИ Армении и Ирана. В так называемом "интервью" Арад "поделился" теплыми воспоминаниями о своих поездках в Азербайджан, о своих двух разных миссиях в Баку: сначала в качестве агента Моссада, а затем - советника премьер-министра по национальной безопасности.

Одним из интереснейших моментов данного опуса (как уже, наверное, ясно нашим читателям, это "интервью" - из ряда столь модного в наше время явления, известного как fake news) было "откровение" о его знакомстве с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева - Лейлой Алиевой, которая якобы, как отмечается в этом "интервью", "почла бы за честь перейти в иудаизм, если бы позволили раввины". Данный пассаж был включен в это "произведение" с целью показать якобы истинное отношение правящей в Азербайджане элиты к исламу.

Отметим, что именно этот важный эпизод из фейкового интервью стал наиболее цитируемым в социальных сетях и СМИ наших соседей - Армении и Ирана.

Чтобы прояснить сложившуюся ситуацию, haqqin.az обратился к самому Узи Араду с вопросами.

"Вся эта статья от начала до конца полностью сфабрикована. В ней нет ни одной правдивой или правильной детали за исключением моего имени. Ни одной. Ни одной подробности или даты. Все от начала до конца полная ложь. Вот и все. Настолько просто", - заявил Узи Арад.

"Приведу один пример. Я не имел удовольствия бывать в вашей стране, думаю, последние двадцать лет, - продолжил Арад. - Так что, видите ли, все это не случай, скажем, репортажа или интервью, где есть доля правды, к которой добавлено много лжи. Нет. Такого интервью просто никогда не было. Гил Хоффман - реальный израильский журналист. Так вот он никогда не брал у меня интервью. И его можно об этом прямо спросить. Он и предупредил меня о том, что такое интервью было опубликовано. И он извинился за то, что его имя оказалось замешано в этой истории. Так что этого интервью никогда не было. Ни с этим журналистом, ни с кем-либо еще".

"Из журналистов я впервые говорю об этом с вами, - отметил Узи Арад. - Вот почему вы поступили бы правильно, разъяснив как можно более ясно и решительно, что все это от начала до конца полностью и абсолютно ложно. Ни одной правдивой детали. Итак, вопрос, который вы мне задали о некоей даме... Я даже не знаю, кто эта дама", - решительно заявил израильский деятель в сфере безопасности относительно нашего вопроса о дочери президента Азербайджана, вице-президенте Фонда Г.Алиева Лейле Алиевой.

"Так что, я думаю, во-первых, кто-то совершил это дело преднамеренно. Это узнавать вам или другим. Безусловно, это было сделано с целью оскорбить кого-то или отвлечь от чего-то, чтобы причинить вред. Опять же власти, которые могут это сделать, должны расследовать, кто стоит за этой ужасной ложью. Я не в состоянии проводить такое расследование. Но другие могли бы", - сказал Арад.