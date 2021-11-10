По приказу Асада: главного иранского генерала изгнали из Сирии

В публикации говорится, что причиной отстранения Гафари стали коррупция, нарушение суверенитета и самовольные действия против Израиля и США.

Башар Асад добился смещения Мустафы Джавада Гафари с поста командующего силами иранского спецподразделения «Кудс» на сирийской территории. Об этом пишет новостной портал «TRT на русском» со ссылкой на иорданский телеканал «Аль-Хадат».

Согласно сообщению телеканала, командующий подразделениями «Аль-Кудс» и проиранскими ополчениями в Сирии Мустафа Гафари способствовал ввозу в страну контрабандных товаров и организации «черного рынка», который составлял конкуренцию государственному и частному сирийскому рынку. Кроме того, иранцы и их наемники использовали природные ресурсы Сирии без согласия властей, а созданные ими коммерческие структуры уклонялись от уплаты налогов.

Мустафа Гафари не только открыто декларировал присутствие проиранских вооруженных сил в районах, где Дамаск якобы запрещал их размещение, но и самовольно действовал против США и Израиля, в результате чего Сирия оказалась на пороге региональной войны, говорится в репортаже «Аль-Хадат».

Источник телеканала считает, что изгнание Гафари, который «шел по стопам Касема Сулеймани», является ударом по иранскому проекту создания «сухопутного моста» между Ираном и Ливаном.

Турецкое издание отмечает, что, возможно, подобная публикация – инструмент информационной войны, поскольку она появилась на следующий день после первого за 10 лет визита в Дамаск главы МИД ОАЭ Абдаллы ибн Заида ан-Нахайяна. Сирийские власти пытается манипулировать темой снижения иранского влияния для возвращения в ЛАГ и наращивания связей с арабскими странами, заинтересованными в сдерживании Тегерана.