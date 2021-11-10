Саакашвили решил прекратить голодовку
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекращает голодовку. Об этом сообщил один из его адвокатов Ника Гварамия.
По его словам, Саакашвили также рассматривает подачу апелляции в Страсбургский суд.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекращает голодовку. Об этом сообщил один из его адвокатов Ника Гварамия.
По его словам, Саакашвили также рассматривает подачу апелляции в Страсбургский суд.
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