Саакашвили решил прекратить голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекращает голодовку. Об этом сообщил один из его адвокатов Ника Гварамия.

По его словам, Саакашвили также рассматривает подачу апелляции в Страсбургский суд.