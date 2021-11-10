Осенние каникулы отменили: новые выходные для школьников

В Министерстве образования внесли ясность в вопрос, будут ли в этом году осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях.

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана №259 от 10 сентября 2021 года «О некоторых вопросах, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике, в 2021/2022 учебном году», на текущий год 16-18 ноября не будут считаться днями осенних каникул у I-IV классов. Вместо этого учащиеся по пятидневному графику дети начальных классов смогут отдохнуть 19 ноября, а школьники-шестидневки - 19-20 ноября.

16-19 ноября считаются учебными днями для учащихся V-IX и X-XI классов. Так, в общеобразовательных учреждениях с 5-дневной учебной неделей по уровню общего среднего образования (V-IX) и полного среднего образования (X-XI) осенних каникул не будет, а в общеобразовательных учреждениях с 6-дневной учебной неделей 20 ноября – осенние каникулы.