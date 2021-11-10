«Страны Балтии и Польша не будут принимать мигрантов, которые стремятся попасть в эти государства с территории Белоруссии». Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает ТАСС.

По мнению министра, происходящее на границах Евросоюза нельзя оценивать как гуманитарный кризис, поскольку «изначально это было гибридной операцией».

«Если бы это было у границы какого-то западного государства, может быть, и получилось, но мы этого не собираемся делать», - сказал Пабрикс.