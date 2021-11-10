Не боимся: Евросоюз ответил на угрозы Лукашенко

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - цитирует Дойче велле еврокомиссара по энергетике Паоло Джентилони.

Евросоюз ответил на угрозы белорусского президента Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу, заявив, что не позволит запугать себя.

Джентилони подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС", которая будет утверждена в будущем году.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу Ямал - Европа в том случае, если ЕС расширит санкции против его страны в конфликте вокруг мигрантов на белорусско-польской границе. В настоящее время Евросоюз обсуждает возможность принятия нового, уже пятого пакета санкций в отношении Беларуси, который может включать как персональные ограничительные меры против белорусских чиновников и силовиков, так и меры экономического характера.