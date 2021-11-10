Две напасти азербайджанского хлопка: погода и орошение фермеры тоже плачут
В Азербайджане продолжается сезон сбора хлопка. Сентябрь в этом году выдался для сбора урожая неблагоприятным - по данным Госкомстата, на 1 октября заводы по переработке хлопчатника приняли 45,3 тысячи тонн хлопка-сырца. По мнению экспертов, причиной стал засушливый и жаркий сентябрь. Из-за жары, а также проблем с орошением цифры сбора хлопка в некоторых регионах снизились, и надежды на хороший урожай пока не оправдываются.
С другой стороны, дождливая погода задержала на несколько дней уборочную страду, в результате сбор может продлиться до первой половины декабря, и, следовательно, есть шансы наверстать темп, потерянный в сентябре.
Фермер из Сабирабада: «Урожайность упала с 33-34 до 26,5 центнера с гектара»
Фермер из Сабирабада Сабит Ханджанов считает, что причина резкого снижения урожайности кроется не только в жаркой и засушливой погоде, но и в запоздалом орошении, что помешало хлопку полностью созреть. С другой стороны, пять дней подряд шли проливные дожди, задержавшие сбор урожая, а ведь еще какое-то время нужно ждать, пока хлопок не высохнет.
По словам Ханджанова, страда, вероятно, продлится до конца декабря, что может негативно повлиять на качество продукта:
«В прошлом году в это время погода была благоприятной, и мы вовремя завершили сбор. В этом же осталось много мест, где урожай все еще не собран. Чем дольше затягивается уборка хлопка, тем хуже его качество. А цена варьируется в зависимости от сортов хлопка и его качественного состояния».
Фермер добавил, что в нынешнем сезоне стоимость выращивания хлопка увеличилась примерно до 250 манатов на гектар. Теперь, чтобы посадить и вырастить хлопок на одном гектаре, требуется 1.400 манатов.
«У нас нет проблем с продажей, - говорит Ханджанов. - Сдаем хлопок на завод, и нам тотчас же отсчитывают нужную сумму. Так что, несмотря на трудности, уверен, убытков фермеры не понесут. Однако и такой прибыли, как в прошлом году, не будет…»
Уровень Куры снизился, орошение запоздало
Одним из факторов, негативно влияющих на урожайность хлопка в Азербайджане, является глобальное изменение климата, вызвавшее, в частности, падение уровня воды в Куре, что резко обострило проблемы с орошением.
Фермер Джамиль Мамедов из села Гасымбейли Сабирабадского района посадил хлопчатник на семи гектарах. В настоящее время на полях Сабирабадского района продолжается сбор, погода, по счастью, благоприятствует, урожайность составляет порядка 20 центнеров с гектара.
«В прошлом году, однако, собирали до30 центнеров с га, - говорит Мамедов, - а в этом гораздо меньше из-за погодных условий. Полив плантаций ввиду низкого уровня воды в Куре запоздал. Поэтому ожидания невысокие...».
По словам фермера, относительно других сельскохозяйственных культур выращивание хлопка приносит значительно большую прибыль. Плодородная сабирабадская земля позволяет собирать до 45 центнеров «белого золота» с гектара.
«Даже если урожайность достигает 20 центнеров, она все равно покрывает расходы фермеров и даже приносит небольшую прибыль, - рассказывает Джамиль Мамедов. - А теперь представьте, насколько выгодны фермерам высокие цифры урожая…»
В другом хлопководческом районе Азербайджана – Агджабединском фермеры тоже жалуются на засуху и проблемы с орошением. Житель села Ени Гарадолаг Тофик Исмаилов занимается хлопководством еще с советских времен. По его словам, в прошлом году он собрал в среднем 60,8 центнера хлопка с гектара, в нынешнем же урожайность составила чуть больше 51 центнера.
«В этом году мы посадили хлопок на 34 гектарах, и получили неплохие результаты, - говорит Тофик Исмаилов. - Просто погода была не слишком благоприятной для хлопка: не смогли вовремя обеспечить надлежащий уровень орошения, что, понятно, сказалось на урожайности. Тем не менее основные трудности мы преодолели».
По словам фермера, интерес к хлопку растет с каждым годом – потребности рынка очень высоки, и хлопкоробам не нужно искать покупателя для своей продукции. Помогает фермерам и государство, предоставляющее ощутимые льготы.
«Жалуясь на спад урожайности, фермеры винят неблагоприятные погодные условия, - говорит Исмаилов. – Но, помимо погоды, есть еще множество агротехнических мероприятий, которые нужно выполнять не только своевременно и добросовестно, но и максимально качественно. Я имею в виду вспашку земли, мульчирование, культивацию, борьбу с вредителями и болезнями, подбор удобрений, и многое-многое другое…»
Если бы не было проблем с орошением...
Другой фермер из Агджабеди, Асим Багиров, рассказал, что урожайность на его полях превышает 50 центнеров, и не будь проблем с орошением, Агджабединский район превзошел бы по урожайности все другие регионы республики. Фермер высадил на своем участке сорт White Gold («Белое золото») и надеется хорошо заработать в этом году. По словам Багирова, с помощью новых сортов и технологий можно достичь высокой урожайности.
А вот коллега Багирова из Саатлы заявил, что у них ощутимо выросли расходы. К примеру, цена за уборку хлопка комбайном поднялась со 110 до 150 манатов, выращивание хлопка - с 14 до 18 манатов, зарплата работников – с 10 до 15 манатов:
«25 центнеров хлопка, собранные с каждого гектара, покрывают все расходы фермеров на посев и выращивание продукта. Все, что больше – это уже чистая прибыль. В Саатлы убыточных хлопководческих хозяйств не будет, в худшем случае, мы окупим расходы и немного заработаем» - сказал он.
Отметим, что в этом году в семнадцати районах Азербайджана под хлопковые культуры было отведено порядка 100 тысяч гектаров. В сентябре средняя урожайность составила 14,4 центнера, и это на один центнер меньше, чем за аналогичный период 2020-го.
В беседе с корреспондентом haqqin.az эксперт Джафар Ибрагимли отметил, что, вероятнее всего, повторить рекорд урожайности прошлого года будет непросто. Ожидается, что наличие проблем с орошением, изменчивые погодные условия, а также малоэффективное воздействие импортных пестицидов на вредителей и поздняя уборка хлопка негативно скажутся на урожайности.
«Известно, что хлопок для Азербайджана – это продукт, имеющий наиболее высокий потенциал в плане развития легкой промышленности и экспорта ненефтяного сектора. В последние годы хлопоководство объявлено приоритетной сферой сельского хозяйства. Благодаря государственным субсидиям на урожай, а также технической поддержке хлопкоробов, оказываемой компаниями-поставщиками, интерес фермеров выращиванию «белого золота» значительно возрос. И это, несмотря на все трудности, вселяет в нас сдержанный оптимизм», - добавил эксперт.