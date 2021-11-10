Ульвия Худиева, собкор 18:47

В Азербайджане продолжается сезон сбора хлопка. Сентябрь в этом году выдался для сбора урожая неблагоприятным - по данным Госкомстата, на 1 октября заводы по переработке хлопчатника приняли 45,3 тысячи тонн хлопка-сырца. По мнению экспертов, причиной стал засушливый и жаркий сентябрь. Из-за жары, а также проблем с орошением цифры сбора хлопка в некоторых регионах снизились, и надежды на хороший урожай пока не оправдываются. С другой стороны, дождливая погода задержала на несколько дней уборочную страду, в результате сбор может продлиться до первой половины декабря, и, следовательно, есть шансы наверстать темп, потерянный в сентябре.

Фермер из Сабирабада: «Урожайность упала с 33-34 до 26,5 центнера с гектара» Фермер из Сабирабада Сабит Ханджанов считает, что причина резкого снижения урожайности кроется не только в жаркой и засушливой погоде, но и в запоздалом орошении, что помешало хлопку полностью созреть. С другой стороны, пять дней подряд шли проливные дожди, задержавшие сбор урожая, а ведь еще какое-то время нужно ждать, пока хлопок не высохнет. По словам Ханджанова, страда, вероятно, продлится до конца декабря, что может негативно повлиять на качество продукта: «В прошлом году в это время погода была благоприятной, и мы вовремя завершили сбор. В этом же осталось много мест, где урожай все еще не собран. Чем дольше затягивается уборка хлопка, тем хуже его качество. А цена варьируется в зависимости от сортов хлопка и его качественного состояния». Фермер добавил, что в нынешнем сезоне стоимость выращивания хлопка увеличилась примерно до 250 манатов на гектар. Теперь, чтобы посадить и вырастить хлопок на одном гектаре, требуется 1.400 манатов. «У нас нет проблем с продажей, - говорит Ханджанов. - Сдаем хлопок на завод, и нам тотчас же отсчитывают нужную сумму. Так что, несмотря на трудности, уверен, убытков фермеры не понесут. Однако и такой прибыли, как в прошлом году, не будет…» Уровень Куры снизился, орошение запоздало Одним из факторов, негативно влияющих на урожайность хлопка в Азербайджане, является глобальное изменение климата, вызвавшее, в частности, падение уровня воды в Куре, что резко обострило проблемы с орошением. Фермер Джамиль Мамедов из села Гасымбейли Сабирабадского района посадил хлопчатник на семи гектарах. В настоящее время на полях Сабирабадского района продолжается сбор, погода, по счастью, благоприятствует, урожайность составляет порядка 20 центнеров с гектара. «В прошлом году, однако, собирали до30 центнеров с га, - говорит Мамедов, - а в этом гораздо меньше из-за погодных условий. Полив плантаций ввиду низкого уровня воды в Куре запоздал. Поэтому ожидания невысокие...».

По словам фермера, относительно других сельскохозяйственных культур выращивание хлопка приносит значительно большую прибыль. Плодородная сабирабадская земля позволяет собирать до 45 центнеров «белого золота» с гектара. «Даже если урожайность достигает 20 центнеров, она все равно покрывает расходы фермеров и даже приносит небольшую прибыль, - рассказывает Джамиль Мамедов. - А теперь представьте, насколько выгодны фермерам высокие цифры урожая…» В другом хлопководческом районе Азербайджана – Агджабединском фермеры тоже жалуются на засуху и проблемы с орошением. Житель села Ени Гарадолаг Тофик Исмаилов занимается хлопководством еще с советских времен. По его словам, в прошлом году он собрал в среднем 60,8 центнера хлопка с гектара, в нынешнем же урожайность составила чуть больше 51 центнера. «В этом году мы посадили хлопок на 34 гектарах, и получили неплохие результаты, - говорит Тофик Исмаилов. - Просто погода была не слишком благоприятной для хлопка: не смогли вовремя обеспечить надлежащий уровень орошения, что, понятно, сказалось на урожайности. Тем не менее основные трудности мы преодолели». По словам фермера, интерес к хлопку растет с каждым годом – потребности рынка очень высоки, и хлопкоробам не нужно искать покупателя для своей продукции. Помогает фермерам и государство, предоставляющее ощутимые льготы.