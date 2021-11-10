В редакцию haqqin.az обратилась группа жителей дома, расположенного по адресу ул. Гаджи Зейналабдина Тагиева, 19, известного у бакинцев как «везировский». Здание примыкает к площади Фонтанов и находится в пяти минутах ходьбы от Приморского бульвара и исторического дома З.Тагиева.

Иметь собственное жилье в центре города всегда считалось делом престижным. Тем не менее жить в центре Баку с каждым годом становится все сложнее. Причина не только в постоянных пробках и перегруженных коммунальных линиях, но и в невыносимом шуме. До пандемии в Баку наблюдался нарастающий приток зарубежных туристов, вызвавший совершенно понятный рост количества кафе, баров ресторанов и других развлекательных заведений, большинство которых сконцентрированы именно в центре. Круглосуточный шум от концертов, дискотек и ресторанных оркестров на улицах старого Баку – дело, казалось бы, привычное. Тем не менее привыкнуть к этому могут далеко не все.

«Когда-то место, где располагается наш дом, называли тихим центром Баку, - жалуются его жильцы. - Но сейчас единственное, о чем мы мечтаем, это тишина! Из-за расположенного внизу бара Calm Street loft-bar, в котором постоянно устраиваются шумные вечеринки, мы лишились покоя и права на отдых. При этом музыка превышает все допустимые децибелы, в наших домах, как во время землетрясения, дрожат стекла и раскачиваются люстры…»

Стоит также отметить, что в «везировском доме» в основном живут представители интеллигенции – профессора, деятели культуры и искусства, в большинстве люди пожилые и не всегда здоровые.

Адресованные владельцам Calm Street loft-bar просьбы жильцов сделать музыку потише, остались безответными. А периодически пребывающие к дому из-за жалоб жильцов сотрудники полиции то ли не могут, то ли не хотят применять административные меры к нарушителям спокойствия и тишины.

Вдобавок ко всему перед заведением припаркован в качестве декоративной рекламы бара старый минифургон Volkswagen, хотя для парковки автомобилей жильцов на этой улице места нет.

«Перед заведением постоянно собирается весьма сомнительная публика, - возмущаются жильцы. — Это девицы с пониженной социальной ответственностью и представители нетрадиционной сексуальной ориентации, которые прямо на улице распивают алкогольные напитки и, по имеющейся у нас информации, торгуют наркотиками».

Чтобы прояснить ситуацию, редакция haqqin.az обратилась за комментариями к руководству Calm Street loft-bar. Администратор бара, Рауф Керимов, решительно отверг все обвинения, заявив, что и сам живет в этом доме.

«У меня со всеми соседями хорошие отношения. Наше заведение работает с мая нынешнего года. У нас небольшие колонки, которые не издают громкого звука. К нам неоднократно приходили чиновники и специалисты, замеряли специальной аппаратурой уровень шума, но никаких нарушений так и не выявили - все в рамках нормы», - сказал администратор.

По словам Рауфа Керимова, Calm Street loft-bar работает с соблюдением всех законов и своевременно платит налоги.

«В центре города большое количество ресторанов, баров и кафе. И поверьте, наше заведение – далеко не самое шумное. Просто оно единственное на этой улице. Повторюсь, у меня хорошие отношения с большинством жильцов и у них нет никаких претензий. Жалобы пишут несколько человек из соседнего дома. Приходила полиция, представители местной исполнительной власти и Министерства экологии, но никаких нарушений так и не нашли », - утверждает он.