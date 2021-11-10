Пашинян соврал, армянам придется ехать в Ереван через Азербайджан

После установления пограничного и таможенного постов Азербайджана на дороге Горис – Кафан, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил на сегодняшнем заседании правительства, что граждане Армении воспользуются альтернативной дорогой Кафан – Агвани – Татев. Ранее официальные лица в Ереване объявили о ее полной готовности, после проведенных работ по расширению и модернизации.

«Я ездил по этой дороге и могу засвидетельствовать, что построена качественная дорога. Осталось только благоустроить ее для проезда машин с прицепом. В течение минувшей ночи по этой дороге в Кафан проехало около ста машин, в том числе иранских», – сказал премьер, добавив, что время в пути от Еревана до Кафана не изменилось.