Пашинян соврал, армянам придется ехать в Ереван через Азербайджан
После установления пограничного и таможенного постов Азербайджана на дороге Горис – Кафан, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил на сегодняшнем заседании правительства, что граждане Армении воспользуются альтернативной дорогой Кафан – Агвани – Татев. Ранее официальные лица в Ереване объявили о ее полной готовности, после проведенных работ по расширению и модернизации.
«Я ездил по этой дороге и могу засвидетельствовать, что построена качественная дорога. Осталось только благоустроить ее для проезда машин с прицепом. В течение минувшей ночи по этой дороге в Кафан проехало около ста машин, в том числе иранских», – сказал премьер, добавив, что время в пути от Еревана до Кафана не изменилось.
Группа учителей школы из села Воротан Сюникской области поверив словам Пашиняна, попыталась проехать из Гориса в это село по альтернативной дороге.
Как пишет yerkir.am, ехавшим на легковых автомобилях учителям пришлось уже в начале пути вернуться, так как альтернативная дорога из-за грязи и колдобин не возможно было проехать. Пересев на внедорожники кое-как проделали часть пути, но дальше не смогли поехать, дорога оказалась совершенно не проходимой. Учителям пришлось пешком добираться до школы в Воротане. Дорога рушится, по ней течет вода, – сказала изданию одна из учителей Сусанна Саркисян.