Посольство Кореи в Азербайджане при поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев провело мероприятие социальной поддержки в учебно-производственном центре “Харыбюльбюль”, расположенном в жилом комплексе “Гобу Парк”.

Выступая на мероприятии, советник председателя Государственного комитета Насими Нариманов отметил, что решение проблем вынужденных переселенцев находится в центре внимания президента Ильхама Алиева, и в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по их возвращению в родные края. Первый вице-президент Мехрибан Алиева проявляет особую заботу о вынужденных переселенцах, проводит с ними встречи, лично выслушивает их пожелания и решает жилищно-бытовые и образовательные вопросы.

Наряду с принятием государственных мер по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев, в последние годы в эту сферу внес свой вклад и частный сектор. Так жилой комплекс “Гобу Парк”, где проходило мероприятие, был построен частным сектором без использования государственных средств. В то же время было отмечено, что центр “Харыбюльбюль” был создан с целью поддержки занятости вынужденных переселенцев, проживающих на его территории. Здесь работают семьи вынужденных переселенцев, шехидов и ветеранов войны.

Чрезвычайный и полномочный посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп высоко оценил меры, предпринимаемые государством в отношении вынужденных переселенцев. Он отметил, что в будущем меры, осуществляемые посольством в отношении вынужденных переселенцев, будут расширены.