Экс-президент Болгарии в интервью haqqin.az: «В Болгарии мечтают о возвращении на азербайджанский рынок»

“Раньше у наших стран были очень тесные экономические связи. Мы хотим, чтобы сельскохозяйственная продукция из Болгарии, болгарские розы, йогурт, коньяк и другие товары вновь вернулись на азербайджанский рынок. В то же время болгары хорошо помнят товары из Азербайджана: прекрасные сухофрукты, великолепные сорта чая, вина, коньяки. Надо восстановить прежние связи», уверяет Плевнелиев.

В Болгарии мечтают о возвращении болгарских товаров на азербайджанский рынок. Об этом в интервью haqqin.az заявил экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев. Болгарский политик отметил, что еще с советских времен в Баку пользовались спросом болгарские маринады, конфитюры, джемы, сигареты «Родопи», парфюмерия фирмы Ален Мак, зубная паста Pomorin, лекарственные препараты и пр.

По его словам, проблема заключается в том, что Болгария и в какой-то мере, Азербайджан, на пути европейской интеграции слишком много внимания сфокусировали на рынках Западной Европы – Германии, Франции, Италии. Эти страны стали крупнейшими торговыми партнерами Болгарии и Азербайджана. Однако, по его мнению, настало время для восстановления тесных торговых отношений с Азербайджаном, ибо вместе мы сможем много добиться.

Плевнелиев сказал, что во время недавней поездки в Баку он обратился к азербайджанскому правительству с предложением увеличить экспорт азербайджанского газа, как это предусмотрено в контракте с SOCAR. Болгария является стратегическим партнером Баку. И София заключила контракт по закупке 1 миллиарда кубических метров природного газа из Азербайджана. Поставки первых 300 миллионов куб. метров начались два месяца тому назад по Южному газовому коридору. Этот коридор уже работает и Болгария получает по нему газ. Однако, София намерена увеличить в значительных объемах импорт. Пока по действующему контракту Болгария в 2022 году также закупит один млрд. куб. м. газа, – цитирует haqqin.az экс-президента Р. Плевнелиева.