Студентам профтехучилищ повысили стипендии хорошая новость
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О предоставлении стипендий докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, а также студентам магистратуры Национальной академии наук Азербайджана».
Официальный сайт президента Азербайджана сообщает, что, согласно изменениям, будут повышены стипендии студентов профтехучилищ.
Так, студентам с академическими показателями «5» (91-100 баллов) будет предоставлена стипендия в размере 75 манатов, студентам с академическими показателями «4» и «5» (71-100 баллов) – 60 манатов, студентам с академическими показателями «3» – «5» (51-100 баллов) – 50 манатов.
Ранее студентам профтехучилищ выдавалась стипендия в размере 50 манатов.