В Москве отремонтируют памятник Муслиму Магомаеву

Бронзовый монумент легендарному певцу Муслиму Магомаеву, открытый в центре Москвы в 2011 году, отремонтируют. «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия сообщает, что сейчас специалисты составляют полный перечень необходимых работ, которые планируют провести в 2022-2023 годах.

«За минувшее десятилетие на поверхности монумента появились различные дефекты и загрязнения. Специалистам предстоит не только устранить их, но и привести в порядок патину – благородный налет на бронзе...», – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По словам чиновника, первым делом памятник промоют специальными чистящими средствами, затем уплотнят рыхлую патину. В конце и скульптуру, и постамент покроют защитным составом на основе синтетического воска, который убережет поверхности от негативного воздействия осадков. Каменное ограждение памятника тоже промоют и расчистят от загрязнений, затем восстановят тонировку посвятительных надписей.

«Росбалт» напоминает, что бронзовый монумент Муслиму Магомаеву установили 10 лет назад. Монумент работы скульптора Александра Рукавишникова и архитекторов Игоря и Данки Воскресенских, стоит на высоком постаменте из полированного габбро-диабаза. Площадка вокруг памятника очертаниями напоминает рояль. Молодой Магомаев, облаченный в сценический костюм, будто бы выступает перед публикой и делает с постамента шаг к ней навстречу.