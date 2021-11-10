Второй за два дня телефонный разговор Путина с Меркель

Ситуацию на границах Беларуси со странами Евросоюза во второй раз за два дня обсудил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

В пресс-службе Кремля сообщили, что в разговоре было "продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса – в соответствии с международными гуманитарными нормами".

Путин выступил за восстановление контактов между государствами ЕС и Беларусью для решения проблемы.

В разговоре с Меркель российский президент обсудил и политику Киева во внутриукраинском конфликте. Путин также отметил дестабилизирующий характер провокационной активности сил США и ряда других стран НАТО в Черном море.