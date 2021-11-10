Как сообщает haqqin.az, акция была проведена на знаменитой городской площади “Times”. На одном из находящихся на площади зданий в течение часа демонстрировался билборд цвета флага Азербайджана со словами “8 November. #KarabakhisAzerbaijan #Zafar”.

Среди наблюдавших за акцией были и сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой. Информационная акция продолжиться на протяжении всей недели.

Мероприятие транслируется в прямом эфире через страницу "New York - Times Square" на “Facebook”, насчитывающую более 300 тысяч подписчиков.