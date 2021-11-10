Губинские предприниматели рассказали «Азеригаз» о своих проблемах

Производственное объединение «Азеригаз» продолжает оказывать поддержку бизнесменам в Азербайджане. С этой целью в Губинском районе состоялась очередная встреча с предпринимателями в рамках акции «Открытый микрофон», сообщает пресс-служба ПО.

Согласно информации, на встрече присутствовали заместитель генерального директора по продажам ПО «Азеригаз» Рашад Джавадов, другие представители объединения, сотрудники Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Исполнительной власти Губинского района.

Ответы на все интересующие предпринимателей вопросы давали на местах. Предприниматели, воспользовавшись возможностями «Передвижной приемной», попросили помочь им в решении их проблем.

Воспользовались возможностями акции не только предприниматели, но и жители ряда сел Губинского района. Их обращения были связаны с газификацией новых жилых массивов и некоторых сел. Все обращения будут зарегистрированы и переданы гендиректору ПО Руслану Алиеву.