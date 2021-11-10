Аскер Манафов, собкор 20:06

На протяжении всей истории цивилизации право человека на собственность считалось основополагающим и незыблемым. Даже в периоды революций и смут, при самых антидемократических режимах, когда попирались, казалось бы, все гражданские права и свободы, право на собственность оставалось «священной коровой». Именно уважение к собственности граждан и, соответственно, их уверенность в защите своих прав, являются гарантией экономической стабильности и процветания любого общества. Но, к сожалению, в реалии современного Азербайджана эти прописные истины вписываются далеко не всегда. Гражданин может быть сколько угодно защищен законом, который, тем не менее, далеко не всегда гарантирует ему неприкосновенность собственности. Особенно, в такой важной с социальной точки зрения сфере, как строительство.

С очередным случаем откровенного беззакония столкнулись жильцы дома № 39, расположенного на пересечении улиц Карабах, Т. Шихалиева и А.Ализаде в Наримановском районе Баку. Территория в 1,23 гектара на которой расположены несколько домов, была передана в апреле 2021 года компании East Residence. Эта компания должна была договориться с жильцами о добровольном переселении, после чего снести их дома и построить на том же месте современное многоэтажное жилое здание. Учитывая, что право собственности граждан охраняется Конституцией Азербайджанской Республики и протоколом №1 Европейской конвенции, строительные компании не имеют права сносить дома без согласия жильцов. Исключением являются случаи, когда снос домов связан с реализацией государственных проектов. Таким образом, компания East Residence должна была договориться с жильцами о выплате компенсаций и только потом начать работы по сносу зданий.

Но, как это часто бывает в Баку, компания избрала значительно более легкий и, главное, куда более выгодный для себя путь. А именно, сообщив жильцам одного из домов, что здание находится в аварийном состоянии, East Residence, начала его сносить, не дожидаясь их согласия. Жильцам дома не объяснили на основании чего сносится их дом, а лишь расклеили во дворе объявления о его аварийности. Обратившиеся в редакцию haqqin.az жильцы утверждают, что их здание крепко стоит на месте и не включено в перечень аварийных жилых объектов, составленный Кабинетом министров еще в 2016 году. Тем не менее, компания разослала жильцам дома № 33, расположенного на пересечении улиц Карабах, Т. Шихалиева и А.Ализаде, уведомление, в соответствии с которым все владельцы квартир должны в силу аварийности здания подписать в течение десяти дней договор с East Residence. Некоторые владельцы – главным образом, те, кто не проживал в этом доме, согласились на условия строительной компании и подписали договор. Другие же, у которых не было альтернативного жилья, выдвинули условие – либо предоставить им квартиры в уже готовом доме, либо выплатить компенсацию за принадлежащую им собственность. Строительная компания эти условия отвергла, заявив, что может предоставить квартиры лишь в том здании, которое будет построено на месте снесенного дома. А пока оно будет строиться, жильцам предоставят 400 манатов на съем арендного жилья. И если для аренды однокомнатной квартиры этих денег еще может хватить, то жильцы, которые проживают в 4-5 комнатных квартирах, не смогут найти за эти деньги аналогичную жилплощадь. Но такие условия не устроили уже владельцев квартир, которые справедливо опасаются, что процесс строительства нового дома может затянуться на годы, в течение которых они обречены влачить незавидное существование переселенцев. У компании до сих пор нет утвержденного проекта здания, а на встрече с жильцами они предоставляют лишь какие-то нарисованные картинки будущего дома.

Помимо этого, граждане недовольны тем, что предлагаемые им квартиры в будущем многоквартирном доме будут уступать по метражу квартирам в их трехэтажном доме «сталинской» постройки. Кроме того, жильцы, сделавшие в своих квартирах дорогостоящий ремонт, хотят получить за него от застройщика компенсацию. Однако компания East Residence отмела и это требование. Понимая всю справедливость недовольства владельцев квартир и суть выдвинутых ими требований, компания East Residence вместо того, чтобы пойти навстречу, избрала жесткий, ультимативный подход решения проблемы, фактически, превратив жильцов в заложников ситуации. Получив в свое распоряжение квартиры переселившихся жильцов, строительная компания начала разрушать опорные стены и линии коммуникаций, создавая невыносимые условия для жизни. При этом, работы не останавливаются ни днем, ни ночью. Обращения жильцов в соответствующие структуры и даже жалобы в полицию на работу строительной бригады, которая ведется после 23.00, результатов не дали.