Ильхам Алиев в Турции фото; обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиевприбыл с визитом в Турцию для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает официальный сайт главы государства.
Саммит состоится 12 ноября.
Президент Азербайджана Ильхам Алиевприбыл с визитом в Турцию для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает официальный сайт главы государства.
Саммит состоится 12 ноября.
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