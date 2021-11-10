Ильхам Алиев в Турции фото; обновлено

Президент Азербайджана Ильхам Алиевприбыл с визитом в Турцию для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает официальный сайт главы государства.

Саммит состоится 12 ноября.