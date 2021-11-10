Самир Шарифов о повышении цен

«Никто не может дать гарантий, изменятся мировые цены или нет». Об этом сказал журналистам министр финансов Самир Шарифов, комментируя повышение тарифов на электроэнергию, природный газ и некоторые товары в Азербайджане.

«Как известно, некоторые товары в Азербайджан импортируются. Может ли правительство Азербайджана каким-либо образом повлиять на их цены? Нет! Азербайджан импортирует некоторые товары, относящиеся к сфере коммунальных услуг. Это неизбежно влияет на формирование их стоимости. А если растет стоимость, компания, продающая товар, естественно отражает это в цене», – добавил Шарифов.

Министр также пояснил причины роста цен в Азербайджане на фоне повышения стоимости нефти на мировых рынках: «Изначально в бюджетных прогнозах цены на нефть были низкими. Когда подешевела нефть, мы не снижали тарифы. Сегодня тарифы у нас намного ниже мировых. Сравните, например, общемировые и наши цены на природный газ», – сказал глава Минфина.