В Турции разрабатывают наземные и морские Bayraktar

Новый дрон будет испытан в ближайшие два года и сможет взлететь с корабля военно-морских сил Турции, который в настоящее время находится в стадии производства.

Турецкая компания Baykar, вооруженные беспилотные летательные аппараты которой сыграли решающую роль в 44-дневной Отечественной войне в Азербайджане, скоро проведет испытания двух новых аппаратов, которые расширят возможности для проведения наземных и военно-морских операций, рассказал гендиректор компании Халук Байрактар, сообщает Daily Sabah.

«Поскольку все говорят о том, как технология беспилотных летательных аппаратов меняет боевые доктрины... одной из наших следующих целей является беспилотный летательный аппарат TB3, способный взлетать и приземляться на TCG Anadolu», – рассказал Байрактар, имея в виду строящийся турецкий легкий авианосец, который в 2022 году станет крупнейшим военно-морским судном в рядах Вооруженных сил Турции.

Новая версия дрона, Bayraktar TB3 со складывающимся крылом, будет иметь возможность разворачиваться с коротких военно-морских взлетно-посадочных полос.

По словам Байрактара, в связи с тем, что некоторые секции находятся в стадии производства, ожидается, что первый испытательный полет состоится в 2022 году. За ним последует беспилотный боевой самолет MUIS, первый полет прототипа которого намечен на 2023 год. Находящийся в настоящее время на стадии проектирования MUIS будет оснащен реактивным двигателем с полезной нагрузкой до 1,5 тонн.