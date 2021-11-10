Эрдоган Европе: Это неблагодарность...

Утверждения о том, что миграционный кризис у границ Евросоюза вызван Турцией, являются не чем иным, как проявлением неблагодарности, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Анкаре.

Турецкий лидер также обвинил Грецию в жестоком обращении с беженцами. «Греция - это та страна, которая протыкала шлюпки с беженцами, обрекая их на гибель. Мы располагаем доказательствами этого», – сказал президент Эрдоган, его слова приводит Anadolu.

А премьер-министр Венгрии в свою очередь призвал Европейский Союз оказать Турции максимальную поддержку в вопросе миграции.