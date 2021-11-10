Еще одна болезнь, которую можно спутать с COVID

Отмечается, что главное отличие мононуклеоза от других инфекционных заболеваний – увеличение лимфатических узлов. Кроме этого, среди симптомов выделяются отек миндалин, поражения печени и селезенки.

Опасное заболевание мононуклеоз, известный также как вирус Эпштейна-Барра, по своим симптомам весьма напоминает COVID-19. Об этом пишет турецкое издание Sabah.

«На фоне распространения COVID-19 диагностировать мононуклеоз непросто. Отличие можно понять по увеличению лимфатических узлов, миндалин, печени и селезенки», – говорится в публикации. Именно на эти симптомы стоит обратить внимание, чтобы не перепутать мононуклеоз с коронавирусом.

Издание подчеркивает, что мононуклеоз развивается относительно медленно. Среди симптомов выделяются жар, боль в горле, ломота, слабость, сыпь и лимфатический отек. Все это проявляется спустя четыре-шесть недель после заражения.

Против мононуклеоза нет специальных лекарств. Необходимо пить большое количество жидкости, помогают обезболивающие и жаропонижающие лекарства.