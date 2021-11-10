Страны Балтии предупредили об угрозе военного конфликта на границе с Беларусью

Латвия, Эстония и Литва предупредили о риске военного конфликта на польско-белорусской границе из-за миграционного кризиса. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны трех стран.

Министры (Артис Пабрикс – Латвия, Калле Лаанет – Эстония, Арвидас Анушаускас – Литва) выразили озабоченность в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши, заявив, что «крупные группы людей собирают и доставляют в пограничную зону, где затем вынуждают незаконно пересекать границу», передает «Росбалт».

В заявлении министров отмечается, что «это повышает вероятность перехода провокаций и серьезных инцидентов в военную плоскость».

Нынешнюю ситуацию министры стран Балтии назвали одним из самых сложных кризисов безопасности за многие годы и заявили о необходимости единства НАТО и стран-членов Евросоюза, а также о готовности поддержать Польшу.

Ранее заместитель госсекретаря в польском МИД Павел Яблоньский сообщил, что в Беларусь прилетели уже около 20 тысяч мигрантов, которые хотят попасть на территорию Евросоюза. По словам дипломата, мигрантов на границе «с каждым днем становится все больше».